24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба 24 Likar Дизайн покер
more

Хоккейный тренер принял участие в драке с детьми: у мальчика подозрение на сотрясение мозга

26 Читати новину українською
Тренер хоккейной команды принял участие в драке с детьми / Скриншот из видео

В Одессе после поединка "Морских волков" 2008 года рождения с ровесниками из "Кривбасса" произошла массовая драка. Матч состоялся в понедельник, 16 декабря, и завершился разгромной победой гостей 5:10.

Возле борта, который ведет к выходу, после финальной сирены между хоккеистами завязалась драка.

Смотрите также: Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю: кровь не могли остановить несколько минут (видео 18+)

В конлфикт детей вмешался тренер криворожской команды Сергей Брага. Он принял активное участие в драке. От Браги досталось нескольким хоккеистам одесских "Морских волков".

По информации "Думской", больше всего пострадал голкипер одесситов Илья Бобров. На видео видно, как 11-летнего хоккеиста бросили на лед бойцовским приемом.

"Думская" пишет, что Илья прошел томографию, и у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга.

Одесский клуб направил жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

Видео инцидента в фейсбуке опубликовал 18 декабря Сергей Суворов.

 

Вопиющий случай произошёл после матча УМХЛ «Морские волки»-«Кривбасс» 15.12.19 в Одессе . Тренер команды «Кривбасс»...

День зимнего солнцестояния: традиции, обряды и что нельзя делать в этот день
сегодня
3669
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:36 Бывший тренер "МанСити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал"
Юрій Семенюк 2
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 82
сегодня 15:34 Зозуля признался, почему сделал фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88
Вісент Луїс 15
сегодня 13:12 Озила удалили с PES 2020 Mobile в Китае из-за критики власти: детали скандала
Юрій Семенюк 40
19 декабря 16:23 Украина может остаться без медалей Олимпиады-2020: нет денег на подготовку спортсменов
Юрій Семенюк 85
Новости
Больше новостей
Залиште відгук