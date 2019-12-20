Хоккейный тренер принял участие в драке с детьми: у мальчика подозрение на сотрясение мозга

В Одессе после поединка "Морских волков" 2008 года рождения с ровесниками из "Кривбасса" произошла массовая драка. Матч состоялся в понедельник, 16 декабря, и завершился разгромной победой гостей 5:10.

Возле борта, который ведет к выходу, после финальной сирены между хоккеистами завязалась драка.

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В конлфикт детей вмешался тренер криворожской команды Сергей Брага. Он принял активное участие в драке. От Браги досталось нескольким хоккеистам одесских "Морских волков".

По информации "Думской", больше всего пострадал голкипер одесситов Илья Бобров. На видео видно, как 11-летнего хоккеиста бросили на лед бойцовским приемом.

"Думская" пишет, что Илья прошел томографию, и у него повреждены мягкие ткани головного мозга, есть подозрение на сотрясение мозга.

Одесский клуб направил жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

Видео инцидента в фейсбуке опубликовал 18 декабря Сергей Суворов.