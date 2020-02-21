Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов – он забил дважды в ворота ПСЖ: видео

Нападающий дортумнской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим игроком первой недели в Лиге чемпионов.

Холанд отметился дублем в ворота ПСЖ. Он забил на 69-й и 77-й минутах. Между его голами Неймар забил за французский клуб.

Видеообзор матча Боруссия – ПСЖ

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В борьбе за победу Холанд опередил голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса, защитника "Ателтико" Ренана Лоди и защитника "Аталанты" Ханса Гетебора.