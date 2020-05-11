Холифилд назвал имя настоящего "короля" хэвивейта

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд назвал лучшего бойца в супертяжелой весовой категории на сегодняшний день.

Холифилд считает действующего обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри королем "хэвивейта". Цитирует Холифилда Sky Sports.

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Тайсон Фьюри – настоящий король хэвивейта. Он умеет драться! Разница между бойцами заключается в том, как настойчиво они работают. Возможно, Джошуа превосходит всех других по части бокса, но ты никогда не знаешь, чего ждать от Фьюри. У него длинные руки, Тайсон выбрасывает удары, которые ты не видишь. Он может вносить коррективы.

Бокс связан с психологией. Главное здесь – у кого сильнее ментальность. Это важнее, чем физические аспекты. Люди думали, что могут побить меня за то, как я выгляжу. Несмотря на Фьюри, не скажешь, что он способен делать все эти вещи, однако он продолжает доказывать обратное,

– сказал экс-чемпион мира.

В данный момент Тайсон Фьюри владеет титулом WBC в супертяжелом весе, который он завоевал после победы над Деонтеем Уайлдером.

В 2020 году "Цыганский король" может провести уже третий бой с Уайлдером, который может произойти в Макао.

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