Хор имени Веревки: от исполнения гимна Украины на матче сборной до скандала с "Кварталом 95"

Хор имени Веревки дважды за неделю сумел попасть в новостные ленты. И если первый раз упоминание об исполнителях пошло им на пользу, то скандал из-за участия в шоу "Квартал 95" может навредить им.

С чего все началось?

В воскресенье, 20 октября, в эфир вышел новый выпуск развлекательного шоу "Вечерний квартал". В нем один из актеров Евгений Кошевой исполнил песню "Горела хата". В ней в саркастической манере высмеяли поджог дома бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Вместе с Кошевым на сцене выступила и часть хора имени Веревки.

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Что известно о хоре имени Веревки?Его полное название – Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки. Хор был основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя. Основу репертуара составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, а также произведения украинских композиторов. В советское время хор презентовал украинское искусство, кроме городов СССР, также в Румынии, Польше, Финляндии, Бельгии, Люксембурге, Германии, Югославии и так далее.



Уже после обретения Украиной независимости хор традиционно является участником крупных государственных мероприятий. Также он выступал, в частности, в Мексике, Канаде, Франции, Швейцарии, России и Беларуси. В своем активе коллектив имеет много национальных и международных наград.

Видео выступления хора имени Веревки в шоу "Вечерний квартал"

Стоит отметить, что по состоянию на 11:30 понедельника, 21 октября, видео в ютуб посмотрело более 184 тысяч зрителей. При этом само видео получило 4 тысячи лайков и 29 тысяч дизлайков.

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Из-за этого видео довольно быстро разгорелся скандал. За него пришлось извиняться министру культуры, депутат Ирина Геращенко выразила пожелание, чтобы хор больше не выступал на торжественном открытии заседаний Верховной Рады.

А как было за неделю до того? И при чем здесь спорт?

И уже мало кто в этой ситуации вспомнит, что 14 октября хор имени Веревки был причастен к историческому событию. Именно им доверили исполнить гимн Украины перед матчем национальных сборных Украины и Португалии на переполненном НСК "Олимпийский". 125 исполнителей его исполнили вместе с 68 тысячами зрителей на стадионе (видео можно посмотреть ниже, а также по ссылке). А Украина в этом матче победила действующих чемпионов Европы и вышла на Евро-2020.

Видео исполнения гимна Украины на НСК "Олимпийский"

Вот так хор за неделю впал в две крайности в глазах украинцев – был причастен к невероятному успеху и стал участником крупного скандала.

Остается лишь один вопрос – как долго этот скандал будет жить в памяти украинцев? И будет ли это иметь хоть какие-то последствия для хора. Ведь редко скандалы такого формата несут репутационные потери для его участников. "Квартал 95" может это подтвердить неоднократно.