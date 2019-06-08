Хорватия победила Уэльс в квалификации Евро-2020, Исландия переиграла Албанию: видео

В субботу, 8 июня, состоялись очередные матчи квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Хорватия – Уэльс 2: 1

Голы: Лоуренс, 17 (авт.), Перишич, 48 – Броокс, 77

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Сборная Хорватии в родных стенах сумела удержать победу в матче с Уэльсом. Подопечные Златко Далича забили по голу в каждом из таймов. Единственное, что удалось валлийцам – это отыграть один гол. Благодаря этой победе Хорватия вышла на первое место в группе E.

Исландия – Албания 1:0

Голы: Гудмундссон, 22

Одного результативного удара оказалось достаточно Исландии, чтобы дома одолеть неуступчивую команду Албании. Благодаря победе Исландия обошла Албанию в турнирной таблице группы H. Теперь исландцы третьи.