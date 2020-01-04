Хорватский нападающий прокомментировал трансфер в "Динамо"

Нападающий хорватского клуба "Осиек" Мирко Марич прокомментировал слухи об интересе "Динамо" к нему. 24-летний игрок сборной Хорватии убеждает, что ничего не знает о заинтересованности киевского клуба.

По информации различных СМИ, "Осиек" отклонил предложение "Динамо" по Маричу. Также была информация, что Мирко – не основная трансферная цель киевлян на позицию форварда.

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Я ничего не знаю. Честно говоря, узнал об интересе ко мне от СМИ. "Динамо" – большой клуб, но у меня еще не было с ним контактов. Как я говорил, "Осиек" сам примет решение о моем будущем.

Сейчас я игрок "Осиека", я доволен этим. У нас есть общие цели, это моя единственная забота сейчас. Нужно подготовиться к весенней части сезона, максимально реализовать амбиции в чемпионате и Кубке,

– цитирует Марича Sportske Novosti.

Статистика Марича. В этом сезоне хорват сыграл за "Осиек" 23 матча, забил 14 голов, отдал 5 результативных передач.

Как известно, "Динамо" зимой планирует серьезные кадровые изменения. В частности, вице-чемпионы Украины хотят найти новые клубы пяти легионерам:

Тамашу Кадару;

Томашу Кенджори;

Мохаммеду Кадири;

Жерсону Родригешу;

Франу Солю.

Также столичный клуб тщательно ищет нового нападающего. Причиной стало то, что форвард Артем Беседин провалил допинг-тест.

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"Динамо" уже вернул из аренды в "Заре" нападающего Назария Русина и приобрел полузащитника Олабиран Муйиву.