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Хотел выпрыгнуть из окна: откровенное признание лидера сборной Украины по футболу

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / ФК "Шахтер"

Футболист "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, как убивал время во время вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

Коноплянка признался, что ему нелегко дался карантин. Об этом он рассказал в интервью ТК "Футбол".

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Поседел я. Хотелось выпрыгнуть из окна. Нашли себе занятие в семье – поймали всем бабочек в лесу. Я с сачком бегал. А потом выпускали их в доме. На карантине у нас все было. Меня как заново родители записали на футбол – сложилось такое впечатление,
– отметил Евгений.

  • Благодаря Коноплянке Украина обыграла Румынию в киберфутбол. По сумме трех матчей Евгений одолел 23-летнего хавбека нидерландского "Аякса" Рэзвана Марина.
  • Евгений Коноплянка начал карантин с кулинарии. Футболист сборной Украины дома приготовил ризотто – блюдо из риса с овощами.
  • Рестарт сезона УПЛ запланирован на 30 мая. "Шахтер" после 23 туров уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 59 очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Карантин в Украине 2020 Сборная Украины по футболу Евгений Коноплянка Футбол Спорт
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