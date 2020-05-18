Хотел выпрыгнуть из окна: откровенное признание лидера сборной Украины по футболу
Футболист "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, как убивал время во время вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.
Коноплянка признался, что ему нелегко дался карантин. Об этом он рассказал в интервью ТК "Футбол".
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Поседел я. Хотелось выпрыгнуть из окна. Нашли себе занятие в семье – поймали всем бабочек в лесу. Я с сачком бегал. А потом выпускали их в доме. На карантине у нас все было. Меня как заново родители записали на футбол – сложилось такое впечатление,
– отметил Евгений.
- Благодаря Коноплянке Украина обыграла Румынию в киберфутбол. По сумме трех матчей Евгений одолел 23-летнего хавбека нидерландского "Аякса" Рэзвана Марина.
- Евгений Коноплянка начал карантин с кулинарии. Футболист сборной Украины дома приготовил ризотто – блюдо из риса с овощами.
- Рестарт сезона УПЛ запланирован на 30 мая. "Шахтер" после 23 туров уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 59 очков.
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