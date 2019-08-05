Хотел бить пенальти последним, но Жезус опередил меня, – Зинченко о победе над "Ливерпулем"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии.

Украинец вышел в стартовом составе "горожан" и реализовал одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти.

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Всегда положительные эмоции получаешь от выигранных трофеев. Хорошее начало сезона, но нам есть над чем работать. Радоваться рано, поскольку первый тур АПЛ уже не за горами. "Ливерпуль" – победитель Лиги чемпионов, против этой команды непросто играть. Они нашли своего тренера, против них всегда сложно,

– сказал Александр.

Зинченко отметил, что ему было непросто играть против Мохамеда Салаха. Также украинец сообщил, что хотел последним бить пенальти, но его опередил Габриэл Жезус.

"Любому игроку непросто противостоять Салаху, не зря он считается одним из лучших футболистов на планете прямо сейчас. Он находится в оптимальной форме, так что было непросто", – продолжил защитник.

Тренер спросил, кто будет бить пенальти, я поднял руку и согласился. Хотел бить последним, но Габриэл Жезус опередил меня в этом. Поэтому пришлось бить четвертым. Понимаю, что заставил понервничать многих, но мяч в сетке, гол не пахнет.

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К слову, для Александра Зинченко этот Суперкубок Англии стал первым в карьере – ранее вместе с "Манчестер Сити" он дважды выигрывал АПЛ (2017/18, 2018/19), дважды победил в Кубке Лиги (2017/18, 2018/19 ), а также выигрывал Кубок Англии в сезоне 2018/19.