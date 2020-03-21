Хотел бы, чтобы меня расстреливали форварды "Карпат", – Смалийчук высмеял игру львовян
Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук рассказал о сотрудничестве львовского клуба с футбольным агентом Вадимом Шаблием.
Смалийчук в интервью Youtube-шоу "ТаТоТаке" намекнул на низкий уровень футболистов, которых приводит в львовский клуб агент Вадим Шаблий.
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Шаблий привез в "Карпаты" 13 или 20 игроков, рассказывал Петру Дыминскому, что заработает на них деньги для клуба. Он разве что на органы продаст этих футболистов, но не у всех все хорошо с печенью. Если меня когда-то приговорят к смертной казни, то последним моим желанием будет, чтобы меня расстреливали нападающие "Карпат". Эти ребята даже в радугу не попадут, не то что в ворота,
– сказал Смалийчук.
- Сейчас "Карпаты" замыкают турнирную таблицу чемпионата Украины, отставая от "Олимпика" на пять очков.
- Олег Смалийчук занимал руководящие должности в львовском клубе с 2017 года и покинул команду в мае 2019 года.
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