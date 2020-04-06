Хотел надрать задницу этой сопливой шкуре: Тайсон едва не устроил бой с гориллой

Один из лучших боксеров за всю историю Майк Тайсон поделился воспоминаниями из своей молодости. "Железный Майк", став ужасом для своих оппонентов, даже был готов к бою с гориллой.

Тайсон рассказал историю, как в свое время ему захотелось помериться силами с гориллой, сообщает vRINGe.com.

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По словам боксера, он заплатил работнику нью-йоркского зоопарка, чтобы он открыл его только для него и бывшей жены Робин Гивенс.

"Когда мы подошли к клетке с гориллами, там была одна огромная. Настоящий доминантный самец, от которого держались подальше все другие гориллы. Меня очень удивили глаза этих животных. Несмотря на невероятную мощь, глаза у горилл были чистые, как у младенца", – вспомнил Майк.

По словам Тайсона, он предложил 10 тысяч долларов за бой с гориллой.

"Поэтому Я предложил сотруднику 10 тысяч баксов, чтобы он открыл клетку с гориллой – хотел надрать задницу этой сопливой шкуре, показать, кто здесь на самом деле доминантный самец. К счастью он отказался", – резюмировал Тайсон.

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Легендарный Тайсон в свое время имел тигрицу Кению, которая была его домашним животным в течение 16 лет.

Тайсон завел тигра после выхода из тюрьмы. Майк получил дикое животное как подарок.

По словам боксера, Кения весила около 250 килограммов.

В 2005 году после поражения от Кевина Макбрайда бывший чемпион мира Тайсон объявил о завершении карьеры.

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