Хотелось победить, учитывая то, как складывалась игра, – Панькив

Вратарь "Александрии" Юрий Панькив поделился впечатлением после матча Лиги Европы против "Гента". Поединок завершился ничьей 1:1.

О раннем голе

Где-то немного стушевались, но смогли переломить ход игры. На таком уровне каждая ошибка наказывается. Нужно держать концентрацию каждую минуту. Но повторюсь, мы смогли переломить игру, вытащили ее. Могли и победить, а могли и проиграть. Думаю, что игра получилась интересной для болельщиков. Хочется поблагодарить львовских болельщиков. Они молодцы. И наши александрийцы приехали и поддержали. Это важно для нас.

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Коррективы тренера во время перерыва

Прежде всего, только точечные (коррективы, – Спорт24), что нужно изменить по тактике, по игре. Сказал, что игра удается и нужно просто выдержать и дожать свою линию, о чем мы договаривались перед игрой. И мы, думаю, выполнили то, что он просил.

Об атмосфере в раздевалке после игры

Знаете, первое очко в группе для нашей команды, которая имеет мало опыта на таком уровне, оно в копилку. Конечно, хотелось победить, тем более учитывая то, как складывалась игра, были моменты... Могли вырвать ее. Имеем то, что имеем.

Сравнение "Гента" и "Вольфсбурга"

Мы играли выездную игру, первую игру. Больше волнения было. Мы и тут первые минуты немножко волновались и где-то допускали простые ошибки, за которые нас и наказали. Здесь домашняя игра, свой болельщик, который поддерживает, подстегивает, и мы это почувствовали. И они почувствовали, когда у нас пошла игра и начали нас поддерживать. Нам это очень помогло.