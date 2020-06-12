Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова решила временно сменить вид спорта. Спортсменка сменила булавы и ленту на боксерские перчатки.

Видео такой необычной для девушки тренировки она поделилась в своем Instagram.

Читайте также Как быстро сесть на шпагат: совет от чемпионки Ризатдиновой

Чемпионка на ринге

Как видно в ролике, Ризатдинова составила бы конкуренцию многим в боксе. Девушке удается ловко наносить один за другим удары.

Отметим, что Анна Ризатдинова является лицом спортивного бренда одежды Under Armour. В феврале 2020 года украинка Анна Ризатдинова открыла собственную тренировочную студию по художественной гимнастике.

Достижения Анны Ризатдиновой: главное