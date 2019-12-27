Кто из футболистов больше всего потерял в цене в 2019 году: данные Transfermarkt

Авторитетное футбольное издание Transfermarkt опубликовало свой рейтинг футболистов, которые больше всего потеряли в цене за 2019 год. За основу была взята цена футболиста на начало года и сколько он стоит в конце года.

Самым большим неудачником стал полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо. Бразилец потерял половину своей цены, что составило 70 миллионов евро. Это самое большое падение в 2019 году.

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На втором месте – защитник "Реала" Марсело. В начале года он оценивался в 70 миллионов евро, сейчас – только 20 миллионов. Причина – травмы футболиста и не слишком удачная игра испанского клуба в начале сезона.

Третий в рейтинге – еще один игрок "Реала" Гарет Бэйл. Футболист много времени конфликтовал с клубом, из-за чего пропускал матчи. Отсюда и падение в цене вдвое и ценник в 40 миллионов евро.

Четвертое место у еще одного представителя "сливочных" – Марко Асенсио. Он тоже потерял половину стоимости и стоит всего 40 миллионов евро.

Следующие три места занимают игроки "Барселоны". Серхио Бускетс и Иван Ракитич в 2019 году отметили 31-летие. Игроки в таком возрасте уже не очень прогрессируют, особенно в цене. Поэтому оба сбросили по 40 миллионов от своей стоимости. Вот только испанец теперь стоит 35 миллионов евро, а хорват – 25 миллионов евро.

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Их партнер по команде Антуан Гризманн потерял в цене 30 миллионов долларов. Однако это лишь 20% от его нынешней стоимости в 120 миллионов евро. К слову, столько же потерял и Эдер Азар из "Реала". Его нынешняя цена тоже составляет 120 миллионов евро.

Девятое место в списке – у защитника "Барселоны" Самуэля Умтити. Француз потерял 30 миллионов евро и теперь оценивается только в 40 миллионов евро. Его партнер по сборной Набиль Фекир аналогично потерял и стоит столько же – 40 миллионов евро.

Если же брать сборную из топ-11 игроков по позициям, то в этот рейтинг следует добавить вратаря "Реала" Тибо Куртуа – падение на 15 миллионов евро, и ценник в 55 миллионов евро. На правом фланге защиты – Алессандро Флоренци из "Ромы". Он теперь стоит 20 миллионов евро, потеряв в цене 10 миллионов евро.

В центре защиты еще одно место досталось защитнику "Манчестер Сити" Николасу Отаменди – потеря 17 миллионов евро и оценка в 18 миллионов евро.



Сборная топ-11 игроков, которые потеряли в цене больше всего по позициям (иллюстрация: Transfermarkt)