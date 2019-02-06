Хватит нас травить: украинская биатлонистка эмоционально ответила на критику (фото)

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная эмоционально отреагировала на критику болельщиков в соцсети.

На официальной странице Федерации биатлона Украины в Facebook, после комментария болельщика, что "на спортсменку давно не оглядываются соперники, потому что не помнят, когда она последний раз добегала до финиша", Пидгрушная дала развернутый ответ.

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А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все 100% подготовительный сезон, отдавался на полную на тренировках.., а потом организм дает сбой, и он не может финишировать в гонках... Не по своей прихоти или нежеланию, а потому, что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные). Я умею терпеть, всегда борюсь до конца... Только... я человек, и мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами... Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас травить!,

– написала Елена.

"Ошибки были в подготовке, и мы теперь расплачиваемся за них. Но никто из девушек не опускает руки. Мы готовились 7 месяцев. Невозможно сделать кардинальные изменения в результате за 1 день. Но мы все равно работаем и верим", – также отметила биатлонистка.

Елена Пидгрушная ответила на критику болельщиков

Елена Пидгрушная в сезоне 2018/19 не смогла финишировать в гонке преследования на этапе в Нове-Место, а также в спринте в Антхольце.

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