И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко, – тренер Лопеса пригрозил украинцу

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Теофимо Лопес
Теофимо Лопес / Фото из открытых источников

Отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что бой его сына против Василия Ломаченко (12-1,9 КО) должен состояться в конце 2019-го или в начале 2020 года.

Слова Лопеса-старшего цитирует издание Boxing Talk.

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Бой Теофимо с Ломаченко – это поединок за объединение всех титулов в легком весе. У украинца, вероятно, их будет три, а у нас один. Этому парню моего пацана не побить. И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко,
– сказал он.

"Мы собираемся получить бой с Ломаченко, а когда мы получим его, то уничтожим его. Я знаю, что вокруг украинца будут люди, которые попытаются защитить его от боя, потому что они знают, что он проигрывает", – сказал Лопес-старший.

Ранее Спорт 24 писал, что Теофимо Лопес обвинил в коррупции украинца Василия Ломаченко. По мнению американца, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг.

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Теги: Василий Ломаченко Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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