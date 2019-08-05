IBF санкционировала бой Деревянченко – Головкин за вакантный пояс в среднем весе

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение титульного боя в среднем весе между Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

Соответствующее решение было принято вечером 5 августа. Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

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Ранее Спорт 24 писал, что Деревянченко хочет получить не менее 5,5 млн долларов за бой против Головкина.

Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный бой за титул IBF принесет Сергею наибольший заработок.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. На данный момент Деревянченко официально еще не имеет соперника.

Ожидается, что Сергей проведет бой против бывшего чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина. Однако казахстанский боксер в 2018 году официально был лишен титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

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Он, как Альварес, отказался проводить поединок с обязательным претендентом Деревянченко. Таким образом, титул IBF был объявлен вакантным.

27-го октября 2018 года Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за пояс IBF. Джейкобс впоследствии проиграл пояс Альваресу. Одной из причин, почему Альварес не хотел драться с украинцем было то, что Сергей проиграл Джейкобсу.