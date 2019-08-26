Ибрагимович оформил дубль в дерби Лос-Анджелеса: видео

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлэкси" Златан Ибрагимович забил дважды в ворота ФК "Лос-Анджелес". Но для победы в дерби этого оказалось недостаточно.

Ибрагимович открыл счет уже на 2-й минуте встречи ударом в угол ворот. Но вскоре "Лос-Анджелес" сравнял счет – отличился Блессинг.

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Однако швед снова забил. На этот раз на 15-й минуте, обыграв в штрафной вратаря после ошибки защитников. Праздновать Ибрагимович отправился в своем стиле.

За минуту Павон забил третий гол за "Гэлэкси". Однако удержать преимущество в два гола гостям не удалось. Блессинг еще до перерыва оформил дубль. А уже во втором тайме сравнял счет во встрече Вела. Именно он лидирует в гонке бомбардиров с 27 точными ударами. Ибрагимович только второй – 22 гола. Но стоит отметить, что дубль в этом матче стал третьим подряд для нападающего в матчах чемпионата МЛС. Перед тем он дважды забивал "Далласу" и "Сиэтлу".

Видеообзор матча Лос-Анджелес – ЛА Гэлэкси

Что касается турнирной таблицы, то на первом месте именно "Лос-Анджелес". "Гэлэкси" идут только четвертыми на Западе.