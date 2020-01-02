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Ибрагимович определился с номером, под которым будет играть за "Милан"

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Златан Ибрагимович / worldcup.com.ua

Шведский нападающий Златан Ибрагимович определился, под каким номером он будет выступать за итальянский "Милан".

Ибрагимович выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. Тогда он за "россо-нери" играл под одиннадцатым номером. Однако сейчас под этим номером играет Борини. А девятый номер, под которым швед играл за свой последний клуб – "Лос-Анджелес Гэлэкси", занят Кшиштофом Пьянтеком. Поэтому Ибрагимовичу пришлось выбирать другой номер.

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Новым номером Ибрагимовича стал "21".

Напомним, Ибрагимович перешел в "Милан" в январе 2020 года как свободный агент. Контракт с ним подписан до июня 2020 года. За это время Ибрагимович заработает 3,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро он может заработать как дополнительные бонусы. Если же нападающий продлит контракт с "Миланом", то его возмездие составит 6 миллионов евро без учета дополнительных бонусов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Милан
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