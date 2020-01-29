Ибрагимович отличился за "Милан" в игре кубка – видеообзор голевого матча против "Торино"

"Милан" таки сумел пройти в полуфинал Кубка Италии. Команда на своем поле победила "Торино". Хотя и была близка к тому, чтобы вылететь из турнира.

Матч оказался довольно богатым на голевые моменты. Так, за всю игру хозяева нанесли 22 удара, 13 из которых летели в створ. "Торино" же на это ответил лишь девятью ударами.

Читайте также: Евро-2020 сборная Украины будет официально базироваться в Бухаресте

"Милан" вышел вперед уже на 12-й минуте усилиями Бонавентуры, который удачно откликнулся на прострел Ребича. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Бремер удачно избежал офсайда и пробил под Доннарумма, отправив мяч за линию ворот.

Защитник "Торино" же вывел свою команду вперед внутри второго тайма, когда головой отличился после навеса с фланга.

Спасся "Милан" от домашнего поражения благодаря голу Чалханоглу. Полузащитник забил на первой компенсированной минуте основного времени. Сам игрок только за десять минут до того вышел на поле. Ибрагимович, который тоже вышел на замену во втором тайме, мог вырвать победу для команды, когда пробивал с близкого расстояния после прострела с фланга. Но отправил мяч выше ворот.

Поэтому командам пришлось играть два экстратайма по 15 минут. И здесь уже "Милан" все же дожал соперника. И именно Чалханоглу может считаться героем матча. В экстратайме он забил третий гол "Милана", выведя команду вперед.

Ибрагимович тоже не покинул поле без забитого гола. Он отличился на 108 минуте.

"Милан" выходит в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против "Ювентуса".

Видеообзор матча Милан – Торино