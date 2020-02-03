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Ибрагимович устроил яркий перформанс в матче "Милана", даже не выйдя на поле – фото

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Златан Ибрагимович / corrieredellosport.it

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сыграл в последней игре команды против "Вероны" из-за проблем со здоровьем. Но ярко напомнил о себе.

Звездный швед забронировал 28 мест VIP-ложи "Сан-Сиро" на матч с "мастифами", информирует Sky Italy.

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Златану этого было мало, поэтому он попросил натянуть на спинки кресел футболки со своей фамилией. Таким образом 38-летний нападающий "Милана" хотел хоть как-то напомнить о себе.


Ибрагимович устроил перформанс

Напомним, "Милан", сыграв вничью с "Вероной" (1:1), набрал 32 очка и занимает восьмое место в чемпионате Италии, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков. В следующем туре "красно-черные" встретятся с "Интером", который в свою очередь на выезде обыграл "Удинезе" (2:0) и занимает второе место в Серии А.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в начале года. В его активе 5 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 2 мяча.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Милан
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