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Ибрагимович забил гол в первом матче за "Милан": видео

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Златан Ибрагимович / twitter.com/acmilan

Шведский нападающий Златан Ибрагимович отметился голом в первом же матче после возвращения в "Милан". Швед забил в товарищеской игре.

"Милан" в товарищеском матче разгромил клуб "Роденс" со счетом 9:0.

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Один из мячей в составе "россонери" забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который недавно был представлен в качестве игрока "Милана".

38-летний форвард сыграл на встрече первый тайм.

Видео действий Ибрагимовича

Как известно, Ибрагимович выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. В среду, 2 января, Златан официально вернулся в "Милан".

Стороны заключили контракт до конца сезона 2019/2020.

Ожидается, что Златан попадет в заявку на матч "Милана" против "Сампдории" 6 января, но во второй раз дебютирует за "россонери" в официальной игре только 15 числа.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Милан
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