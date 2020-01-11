24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Ибрагимович забил первый гол за "Милан" и принес своей команде победу: видео

169 Читати новину українською
Златан Ибрагимович / twitter.com/acmilan

Шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол в официальном матче за "Милан" после своего возвращения. Златан отличился в воротах "Кальяри" в 18 туре Серии А.

Шведский нападающий отличился на 64 минуте. Златан в касание замкнул прострел защитника Тео Эрнандеса.

Это интересно: Статую Ибрагимовича снова испортили, подпилив ноги – фото

Для Ибрагимовича это стал 57 гол в футболке "Милана", если считать его предыдущие выступления за итальянский клуб.

Как известно, Ибрагимович выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. 2 января 2020 года Златан официально вернулся в "Милан". Стороны заключили контракт до конца сезона 2019/2020.

Видео гола Ибрагимовича

"Милан" победил "Кальяри" со счетом 2:0. Еще один гол в составе "россонери" провел нападающий Рафаэль Леау.

Победа позволила "Милану" прервать безвыигрышную серию из 3 матчей и подняться в турнирной таблице на 8 строчку.

Россия готовится к нападению, это вопрос политической воли: эксклюзивное интервью с Дейнегой
сегодня
1584
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Милан
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:17 Слова твои уважение убивают: Ломаченко посвятили стихи из-за скандального видео со спецназом РФ
Вісент Луїс 61
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 956
сегодня 16:53 Биатлон: Норвегия на последних метрах выиграла мужскую эстафету во Франции, Украина на 10 месте
Михайло Гема 53
сегодня 12:40 Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 704
сегодня 11:18 Американская боксерша побила невероятный рекорд Ломаченко
Юрій Семенюк 233
Новости
Больше новостей
Залиште відгук