Ибрагимович забил первый гол за "Милан" и принес своей команде победу: видео

Шведский форвард Златан Ибрагимович забил первый гол в официальном матче за "Милан" после своего возвращения. Златан отличился в воротах "Кальяри" в 18 туре Серии А.

Шведский нападающий отличился на 64 минуте. Златан в касание замкнул прострел защитника Тео Эрнандеса.

Это интересно: Статую Ибрагимовича снова испортили, подпилив ноги – фото

Для Ибрагимовича это стал 57 гол в футболке "Милана", если считать его предыдущие выступления за итальянский клуб.

Как известно, Ибрагимович выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. 2 января 2020 года Златан официально вернулся в "Милан". Стороны заключили контракт до конца сезона 2019/2020.

Видео гола Ибрагимовича

"Милан" победил "Кальяри" со счетом 2:0. Еще один гол в составе "россонери" провел нападающий Рафаэль Леау.

Победа позволила "Милану" прервать безвыигрышную серию из 3 матчей и подняться в турнирной таблице на 8 строчку.