Ибрагимович забил роскошный гол в товарищеском матче во время карантина: видео

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сейчас поддерживает форму в Швеции. В тренировочном матче он забил за свой клуб "Хаммарбю".

Об этом сообщает DPlay Sport. 38-летнему шведскому форварду в одном из моментов удалось принять передачу из глубины, оторваться от защитника и выйти один на один с вратарем, уверенно реализовав момент.

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Швеция не вводила таких строгих ограничений, как в Италии, на фоне пандемии COVID-19. Это позволило Хаммарбю провести товарищеские игры с двумя местными клубами. Игра проходила в формате 3 тайма по 30 минут.

Видео гола Ибрагимовича

Zlatan rinner igenom och sätter dit sitt första mål på träningen pic.twitter.com/jBTi3yq4rP — Dplay Sport (@Dplay_Sport) April 24, 2020

Все игроки "Милана", кроме Ибрагимовича и Кэсси, уже вернулись в Италию и начали прохождение двухнедельного карантина. Однако Златану было разрешено остаться в Швеции, где он ежедневно тренируется с "Хаммарбю", до момента, когда станет известна точная дата возобновления тренировочного процесса.

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