Ибрагимович запустил новый #matrixchallenge, пригласив к нему Погба, Джоковича и Хабиба: видео

Шведский нападающий Златан Ибрагимович решил бросить новый вызов своим звездным друзьям. Он запустил #matrixchallenge, видео которого опубликовал у себя в Twitter.

На видео Златан набивает мяч, после чего закидывает себе на грудь, а сам выгибается в другую сторону – почти как персонаж Нео из трилогии "Матрица".

Читайте также: В России разгорелся громкий скандал из-за школьника с прической в стиле Златана Ибрагимовича

К новому челленджу Ибрагимович пригласил полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, теннисиста Новака Джоковича, бойца Хабиба Нурмагомедова, а также своего футбольного агента Мино Райолу.