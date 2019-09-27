Ибрагимович запустил новый #matrixchallenge, пригласив к нему Погба, Джоковича и Хабиба: видео
Шведский нападающий Златан Ибрагимович решил бросить новый вызов своим звездным друзьям. Он запустил #matrixchallenge, видео которого опубликовал у себя в Twitter.
На видео Златан набивает мяч, после чего закидывает себе на грудь, а сам выгибается в другую сторону – почти как персонаж Нео из трилогии "Матрица".
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К новому челленджу Ибрагимович пригласил полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, теннисиста Новака Джоковича, бойца Хабиба Нурмагомедова, а также своего футбольного агента Мино Райолу.
Источник: 24 канал
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