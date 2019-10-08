Ибрагимовичу открыли памятник в его родном городе, игрок приехал на открытие (фото)

Шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу открыли памятник еще при жизни. Сам игрок приехал на торжественное открытие.

Памятник установили на площади между старым и новым стадионами в Мальме, где и начинал карьеру шведский нападающий. Сама статуя высотой в 2,7 метра, а весит 500 килограммов. При этом на ней Ибра почти обнажен – без футболки и обуви, только в шортах.

"Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, у вас есть статуя Свободы, когда вы приезжаете в Швецию, у вас есть статуя Златана", – так прокомментировал установление статуи сам Златан Ибрагимович.

К слову, болельщики "Динамо" смогут увидеть этот памятник вживую. Киевляне сыграют против "Мальме" в групповом этапе Лиги Европы. Матч запланирован на 28 ноября.

Напомним, что Златан Ибрагимович сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлэкси". При этом перед стадионом этой команды установили прижизненный памятник и другому бывшему игроку клуба Дэвиду Бекхэму.