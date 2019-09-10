Ибрагимовичу установят памятник в его родном городе

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Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович / twitter.com/Ibra_official

Шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу установят памятник еще при его жизни. Сделают это в его родном городе Мальме.

Открытие памятника запланировано на 8 октября. Он будет высотой в 2,7 метра и весом в 500 килограммов. Ожидается, что сам Златан Ибрагимович приедет на открытие.

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Памятник планируют установить на площади между старым и новым стадионом "Мальме", где и начинал карьеру шведский нападающий. Впоследствии в его карьере были "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", ПСЖ и "Лос-Анджелес Гэлэкси".

Стоит добавить, что прижизненный памятник установили и другому бывшему игроку "Лос-Анджелес Гэлэкси" – Дэвиду Бекхэму. Однако его памятник расположен перед стадионом в Лос-Анджелесе.

К слову. болельщики "Динамо" смогут увидеть этот памятник вживую. Киевляне сыграют против "Мальме" в групповом этапе Лиги Европы. Матч запланирован на 28 ноября.

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Теги: Спорт Футбол
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