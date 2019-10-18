Идея подчинения профессионального бокса ФБУ – абсурдная, – Александр Красюк

Федерация бокса Украины направила официальное письмо за подписью президента ФБУ Владимира Продивуса в Министерство молодежи и спорта с просьбой ликвидировать "профессиональный бокс" как отдельный вид спорта и удалить его из Реестра признанных видов спорта в Украине. Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о своем отношении к этой инициативе.

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– Александр, как думаете, почему именно сейчас у ФБУ возникла идея подчинить себе профессиональный бокс?

– Для того, чтобы выяснить причины такого шага, нужно проанализировать отношения между профессиональными боксерскими федерациями и Международной боксерской ассоциацией (АИБА), которая занимается любительским боксом. Некоторое время назад АИБА вышла с предложением имплементации профессиональной лиги. Они запустили полупрофессиональную лигу, потом индивидуальную профессиональную, инициировали создание некоего конгломерата и делали не очень удачные попытки подмять под себя мировой профессиональный бокс.

Мотив очевиден: АИБА курирует любительский бокс. Все чемпионы мира среди профессионалов за последние 30-40 лет проявили себя и в любительском боксе. Через 5-7 лет олимпийские чемпионы становятся звездами профессионального бокса и получают доступ к значительным финансам. Любительский бокс финансируется государством, а национальные федерации тратят средства на подготовку боксеров. Они получают чемпионов, грамоты, награды и премии, а боксер, став олимпийским чемпионом или призером, идет в профессионалы, чтобы достичь финансового успеха и обустроить свою жизнь. Именно этот факт является внутренним мотивом, идет речь о коммерческой составляющей. По мнению функционеров любительского бокса, это возможно. Но опыт показывает, что профессиональный бокс и олимпийский, извините за штамп – два разных вида спорта. Это утверждают все: от аналитиков до боксеров. То, что похоже – перчатки и ринг, а остальное отличается.

– Тем временем ФБУ продолжает считать что профессиональный бокс – это просто коммерческое направление бокса. Существенных отличий нет.

– Если профессионального бокса не существует, то куда идут олимпийские чемпионы и где они становятся чемпионами дальше? В каком виде спорта завоевали чемпионские пояса Моххамед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо? По большому счету, любительский бокс – это плацдарм для перехода в профессиональный бокс.

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– ФБУ упрекает, что Лига профессионального бокса Украины не сотрудничает ни с одной международной федерацией, которая должна быть внесена в список международных спортивных организаций. Этот упрек имеет основания?

– О каких федерациях идет речь? Если об Олимпийских, то при чем здесь профессиональный бокс? А что касается международных федераций, их в профессиональном боксе четыре. Если мы остановим на улице десять человек и спросим, что им более известно – WBC, WBO, WBA, IBF или АIBA, наверное, девять из десяти назовут организации по профессиональному боксу. Хотя бы потому, что они чаще всего упоминаются. А что касается интеграции лиги профессионального бокса Украины, то с 2005 года на всех конвенциях четырех ведущих профессиональных боксерских организаций она присутствует. Либо в лице вице-президента Алины Шатерниковой, либо в лице президента ЛПБУ – Михаила Завьялова. Всегда кто-то посещает эти конвенции, ежегодно платятся взносы, происходит обычная ежедневная рутинная работа. И буквально на этой неделе Всемирный боксерский совет (WBC) был признан Министерством молодежи и спорта Украины как международная федерация по развитию профессионального бокса.

Профессиональный бокс развивается, и об этом отлично известно в нашей стране. Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Артем Далакян, Виктор Постол, Сергей Дзинзирук, Юрий Нужненко, Андрей Котельник, Вячеслав Сенченко, Владимир Сидоренко – у нас большой перечень чемпионов мира по профессиональному боксу. И есть куча боксеров, которые могут присоединиться к этому чемпионскому списку. Только в нашей промоутерской компании К2 Ukraine это Денис Беринчик, Олег Малиновский, Дмитрий Митрофанов. Все работает.

– Возможно, инициатива ФБУ имеет только финансовую составляющую: федерация просто хочет зарабатывать деньги на проведении вечеров профессионального бокса в Украине?

– Из-за некомпетентности может существовать такое мнение. На самом деле в нашей стране сегодня никто на этом не зарабатывает. Провести боксерское шоу стоит недешево. Но Лига профессионального бокса Украины не имеет отношения к этому бюджету. Лига является регулятивным органом, который обеспечивает государственную функцию на спортивных соревнованиях – присутствие супервайзера, врачей, судей, "скорой" и так далее.

– Ваш прогноз относительно развития событий?

– Все зависит от участников этого процесса. Они работают в этой сфере, и эти люди являются основой для формирования решения. Пока же эта идея кажется настолько абсурдной, что мало кто из боксеров-профессионалов, промоутеров и менеджеров может поверить в нее.