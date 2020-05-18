Суркис обещает предоставить стадион "Шахтеру" для доигрывания УПЛ

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов поддержать "Шахтер", если "горняки" решат доигрывать УПЛ в Киеве.

Суркис в шоу "Великий футбол" рассказал, что поддержит "Шахтер" и другие клубы УПЛ, если все матчи чемпионата решат доиграть на нескольких стадионах. В частности он готов даже предоставить свою тренировочную базу для другого клуба.

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Сегодня 4 клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. "Заре" я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником.



Может, "Шахтер" решит в Киеве будет принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не производить и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом,

– отметил Игорь Суркис.

Клубы УПЛ хотят восстановить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом чемпионаты их молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.

Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который встретится с "Динамо" в первом туре после возобновления турнира. Луганская "Заря" расположилась на второй строчке, киевляне замыкают первую тройку.

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