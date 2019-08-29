Игорь Жданов сложил полномочия министра молодежи и спорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов покинул свой пост. Премьер-министр Гройсман выступил с трибуны Верховной Рады и объявил о сложении полномочий правительства.

Жданов возглавлял министерство со 2 декабря 2014 года. Кабмин продолжает исполнять обязанности до избрания новых министров.

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В своем Facebook Жданов отчитался о работе на посту министра.

Пока неизвестно, будет ли в новом правительстве министерство молодежи и спорта. Ожидается, что будет создано Министерство гуманитарной политики.

Оно будет создано на базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики. Его, скорее всего, возглавит внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского – Владимир Бородянский.

С 2000 года он руководитель отдела по управлению медиа-активами "Альфа-банка". Он 14 лет работал в медиахолдинг олигарха Виктора Пинчука StarLight Media (группа объединяет телеканалы: СТБ, ICTV, Новый, M1, M2 и ОЦЕ).

С 2012 по декабрь 2018 года возглавлял медиагруппу. С ноября прошлого года Бородянский внесен в список санкций РФ. По образованию финансист. Владелец премии "Специальный приз премии Телетриумф" 2010 и 2011 года.