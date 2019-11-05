Игра с "Динамо" Загреб покажет, кто пройдет в 1/8 финала, – тренер "Шахтера"

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Луиш Каштру
Луиш Каштру / shakhtar.com

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру пообщался с журналистами накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб.

Луиш Каштру заявил, что для "Шахтера" каждый следующий матч является самым важным. Тренер считает, что в противостоянии с "Динамо" Загреб может определиться судьба путевки в раунд плей-офф.

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Эта игра очень важна, потому что она следующая. Мы всегда рассматриваем следующий поединок как самый важный. Если говорить о проходе дальше (плей-офф, – Спорт24), то у обеих команд сейчас по 4 очка и абсолютно ничего не решено.

90% квалификации в 1/8 финала – мы рассчитываем на завтрашнюю игру. Завтрашняя игра покажет, кто пройдет дальше. Пока ничего не решено: ни для нас, ни для "Аталанты",
– заявил Каштру.

На вопрос о том, как "Шахтер" планирует одолеть "Динамо", Каштру заявил, что сила дончан в стиле игры.

Наше главное оружие – это стиль игры. Мы ни в коем случае не будем отходить от своего ДНК. "Шахтер" завтра будет пытаться показать ту игру, которую демонстрировал в течение сезона в Лиге чемпионов и чемпионате Украины. Самое главное для нас завтра – это показать хорошую игру в атаке, абсолютно безопасную.

Найти пути, чтобы вскрывать оборону "Динамо" и забивать голы. Самое главное в каждой игре это 4 составляющие: техника, тактика, психология и физика. Ни одна из них не лучше другой. Нельзя играть с тремя или двумя. Очень важны эти четыре составляющие. Поэтому "Шахтер" попытается продемонстрировать все это на поле, ведь у нас есть большое желание пройти дальше. Мы отдадим все свои силы, чтобы пройти дальше,
– резюмировал португалец.

Поединок "Динамо" Загреб – "Шахтер" состоится в среду в Хорватии. Игра начнется в 22:00.

Команды уже встречались 22 октября в Харькове. Поединок завершился результативной ничьей 2:2. Сейчас "горняки" и "динамовцы" делят вторую строчку в группе C, имея по 4 очка в активе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Лига чемпионов Спорт Новости Спорта Шахтер
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