Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев, – Александр Алиев

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему возвращение в "Динамо" из московского "Локомотива" считал ошибкой.

Как известно, на протяжении профессиональной карьеры Алиев выступал за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр" и другие клубы. В активе игрока 28 матчей и 6 забитых мячей за национальную сборную Украины.

Читайте также: У нас никакого спорта нет, был один футбол, и его уже угробили, – экс-игрок "Динамо" Алиев

Будучи игроком "Локомотива", я очень хотел вернуться в Киев, несмотря на то, что считал переезд в Россию новым вызовом для себя. Почему захотел обратно в "Динамо"? Не поладил с Ольгой Смородской (президент "Локомотива" 2010-2016). Если бы Семин не принял решение покинуть "Локо", возможно, я бы и остался тоже.

Юрий Павлович подошел ко мне и сказал: "Саша, я возвращаюсь в "Динамо", пойдешь со мной?". Я сразу дал ему слово, сказал "да". Семин пообещал сделать все, чтобы сделать мой переход в "Динамо",

– заявил Алиев в интервью "Фраза".

Спорт 24 писал, что полиция остановила машину, в которой находился Алиев с друзьями. Сотрудник потребовал у водителя документы на авто, но разговор с самого начала повернул не туда.