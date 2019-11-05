Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев, – Александр Алиев

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Александр Алиев
Александр Алиев / ФК "Динамо"

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему возвращение в "Динамо" из московского "Локомотива" считал ошибкой.

Как известно, на протяжении профессиональной карьеры Алиев выступал за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр" и другие клубы. В активе игрока 28 матчей и 6 забитых мячей за национальную сборную Украины.

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Будучи игроком "Локомотива", я очень хотел вернуться в Киев, несмотря на то, что считал переезд в Россию новым вызовом для себя. Почему захотел обратно в "Динамо"? Не поладил с Ольгой Смородской (президент "Локомотива" 2010-2016). Если бы Семин не принял решение покинуть "Локо", возможно, я бы и остался тоже.

Юрий Павлович подошел ко мне и сказал: "Саша, я возвращаюсь в "Динамо", пойдешь со мной?". Я сразу дал ему слово, сказал "да". Семин пообещал сделать все, чтобы сделать мой переход в "Динамо",
– заявил Алиев в интервью "Фраза".

Спорт 24 писал, что полиция остановила машину, в которой находился Алиев с друзьями. Сотрудник потребовал у водителя документы на авто, но разговор с самого начала повернул не туда.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости России Динамо
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