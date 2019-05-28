Играют в гольф и теннис: как футболисты сборной Украины готовятся к важным матчам (фото)

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Сборная Украины на собрании
Сборная Украины на собрании / Павел Кубонов, ФФУ

Сборная Украины по футболу готовится в Харькове к важным матчам отбора Евро-2020. Но находит время и для развлечений и отдыха. Среди них игра в гольф и теннис. А также его разновидность – тенисбол.

Сыграть в мини-гольф решили трое игроков – Евгений Коноплянка взял себе в партнеры Руслана Малиновского и Марьяна Шведа. При том что последний только первый раз в жизни взял в руки клюшку для гольфа.

Стоит отметить, как Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной

Выиграл Коноплянка. Теперь полузащитник вызывает на "батл" Александра Зинченко, с которым на предыдущем собрании уже соревновался в меткости попадания в лунку.

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Поиграть в мини-гольф ребята успели еще до утренней прогулки. Поэтому после непродолжительного променада Иван Баштовый предложил игрокам провести упражнения на растяжение мышц в тени, ведь температура в обед поднялась до +26 градусов.

После разминки Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун поиграли в теннисбол, а Евгений Коноплянка – в большой теннис. На этот раз он выбрал себе в оппоненты администратора национальной команды Александра Кисткина. 

Напомним, после 2 туров отбора к Евро-2020 "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 2 очка. Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на "Арене Львов" 7-го и 10 июня соответственно.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 канал
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