Играть в футбол – не женское дело: президент украинского клуба
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк поделился мнением о женском футболе. По мнению Поворознюка, женский футбол в Украине не нужен.
В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" президент "Ингульца", который выступает в Первой лиге Украины, рассказал, готов ли создать женскую команду.
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Такие красивые девушки, которые работают в полиции, и такие женщины, которые играют в футбол... Это не женское дело. Это мое личное мнение. Думаю, не нужно это делать, это зря,
– заявил Поворознюк.
В начале марта было официально утверждено, что с 2021 года клубы УПЛ должны обязательно иметь женскую команду.
"Представьте, сколько стадионов теперь нужно будет переделывать под женские раздевалки. Но мы будем к этому готовы, потому что у нас на все случаи жизни.
Все будет по критериям ФИФА и женские раздевалки, и мужские, и допинговые, все будут комнаты. Нам это не грозит, все равно сделаем, как должно быть", – сказал Поворознюк.
Что известно о Поворознюке?
Украинский предприниматель-агроном. Генеральный директор ООО "Агрофирма Пятихатская", президент ФК "Ингулец". В 2009-2010 годах – президент ФК "Десна" (Чернигов). Председатель благотворительного фонда "С людьми и для людей". Депутат Петровской районного совета с 2010 года (Кировоградская область).
- После 19 туров в Первой лиге Украины "Ингулец" занимает третью строчку, которая позволяет в следующем сезоне играть в УПЛ.
- В прошлом сезоне клуб из села Петрово дошел до финала Кубка Украины, в котором проиграл "Шахтеру".
- Стоимость состава "Ингульца" составляет более 4 миллионов евро.
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