Футболист "Динамо" Миккель Дуэлунд оказался фанатом "королевы автогонок" – Формулы-1. Игрок назвал любимого спортсмена и признался, что, кроме футболиста, мог бы стать гонщиком.

В интервью журналу "Футбол" Дуэлунд назвал Айртона Сенну любимым спортсменом. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Смотрите также Смертельная авария Сенны – как разбился легендарный гонщик: жуткое ретровидео

"Айртон Сенна. Он – лучший гонщик в истории Формулы-1", – сказал футболист "Динамо".

Бразилец Сенна погиб на 34 году жизни в результате аварии на Гран-при Сан-Марино. Сенна – трехкратный чемпион мира.

Дуэлунд признался, что является фанатом Формулы-1 и мог бы стать пилотом.

Я вообще фанат Формулы-1. Если бы не футбол, стал бы пилотом Формулы-1,

– заявил датчанин.

Карьера Дуэлунда в "Динамо"