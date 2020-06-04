Игрок "Динамо" готов променять футбол на Формулу-1
Футболист "Динамо" Миккель Дуэлунд оказался фанатом "королевы автогонок" – Формулы-1. Игрок назвал любимого спортсмена и признался, что, кроме футболиста, мог бы стать гонщиком.
В интервью журналу "Футбол" Дуэлунд назвал Айртона Сенну любимым спортсменом. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.
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"Айртон Сенна. Он – лучший гонщик в истории Формулы-1", – сказал футболист "Динамо".
Бразилец Сенна погиб на 34 году жизни в результате аварии на Гран-при Сан-Марино. Сенна – трехкратный чемпион мира.
Дуэлунд признался, что является фанатом Формулы-1 и мог бы стать пилотом.
Я вообще фанат Формулы-1. Если бы не футбол, стал бы пилотом Формулы-1,
– заявил датчанин.
Карьера Дуэлунда в "Динамо"
- 22-летний Дуэлунд перешел в "Динамо" летом 2018 года. Но из-за обилия травм не смог стать основным игроком.
- В этом сезоне Миккель восстановился от травм, но не получает много игровой практики.
- Всего он провел в составе "Динамо" только 5 матчей.
- По данным Transfermarkt, стоимость Миккеля составляет 2,4 миллиона евро. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2023 года.