Хорватский экс-полузащитник "Днепра" Младен Бартулович рассказал о том, какие были премиальные за время выступлений в "Кривбассе" и киевском "Арсенале". Суммы были немалые.

Об этом футболист рассказал в интервью для Sport.ua. Игрок перволигового "Ингульца" опроверг то, что в "Кривбассе" и "Арсенале" были двойные премиальные за победы над "Днепром".

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Премии за победу

По его словам, самые большие премиальные в карьере были, когда он выступал за "Кривбасс" и "Арсенал". Тогда за победу над грандом украинского чемпионата предлагали 50 тысяч долларов на одного игрока.

Бартулович отметил, что положительные результаты с такими командами удавалось завершать не так часто.

За ничейные результаты команда получала меньшие средства.