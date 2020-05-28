Игрок сборной Италии включил форварда "Динамо" в топ-10 самых перспективных футболистов

Бывший защитник "Брешии", "Интера" и ряда других клубов Даниэле Адани, на счету которого 5 матчей в составе сборной Италии, назвал 10 наиболее перспективных, с его точки зрения, молодых футболистов планеты.

Даниэле Адани, ныне являющийся экспертом Sky Sports, назвал свою десятку самых перспективных молодых игроков, среди которых оказался и форвард "Динамо" Владислав Супряга. Об этом сообщает calciomercato.com.

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Можно вспомнить времена, когда мы говорили о Шевченко. Супряга – это нападающий 2000 года рождения, очень силен и способен стать игроком высокого уровня. Он из киевского "Динамо", но находится в аренде в "Днепре-1". На его счету уже 9 голов в 18 матчах чемпионата,

– отметил Адани.

27 мая стало известно, что клуб УПЛ СК "Днепр-1" собирается продлить аренду футболистов "Динамо" Владислава Супряги и Сергея Булеци.

Что известно о Владиславе Супряге

Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую закончил в 2017 году.

Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндии, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супряги итальянского клуба СПАЛ. Представители Серии А предлагали за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.