Волейболист "Факела" и сборной России Александр Кимеров в Москве напал на водителя автомобиля, который передвигался на машине каршеринга.

Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. По версии издания, спортсмену не понравилось, что автомобиль перед ним двигался не по центру полосы и не дал ему проехать на разрешающий сигнал светофора.

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Волейболист заставил своего оппонента остановиться, после чего ногой сбил боковое зеркало и помял дверь машины.

Все время, пока Кимеров преследовал его авто, водитель автомобиля каршеринга был на связи с диспетчером полиции. К счастью для последнего, Кимеров ограничился лишь порчей имущества. Согнав злость на ни в чем не повинном автомобиле, Александр уехал. Потерпевший же немедленно направился в ближайшее отделение полиции, где написал заявление о порче имущества.

Предыдущий скандал с Кимеровым

В марте 2017 года Александр Кимеров оказался замешан в скандальную историю с лоукостером "Победа", когда вместе со своей командой собирался вылететь из Самары в Москву. Спортсмену, рост которого составляет 215 сантиметров, стюардесса отказала в пересадке на место с увеличенным расстоянием для ног.

Кимеров полюбовно договорился об этом с другой пассажиркой. Однако бортпроводница вернула волейболиста на свое место, после чего тот вытянул ноги в проходе. Стюардесса в ответ вызвала сотрудников полиции. Кимеров потребовал от "Победы" извинений, в свою очередь авиакомпания решила подать на него в суд.