Игрок "Шахтера" Вакула может перейти в команду Реброва при одном условии
Игрок "Шахтера" Владислав Вакула может пополнить состав "Ференцвароша", который возглавляет Ребров. В нем видят замену для Зубкова, который может покинуть клуб.
О заинтересованности со стороны команды Реброва "Ференцвароша" сообщает Футбол 24.
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Замена Зубкова
21-летний нападающий является одним из главных кандидатов на замену Зубкова. Если не удастся договориться с "Шахтером" о полноценном трансфере, которому принадлежит контракт футболиста, или сам Зубков захочет продолжить карьеру в другой команде.
Также Вакула может сыграть в центре атакующей линии и стать конкурентом Франко Боли.
Благодаря хорошим показателям Зубкова, украинцем заинтересовались несколько клубов Серии А и "Фенербахче". В этом сезоне Александр девять раз огорчал голкиперов соперников и еще шесть раз ассистировал партнерам.
Добавим, что в этом сезоне Владислав Вакула еще не сыграл ни одного официального матча за дончан. Первую половину чемпионата футболист провел в "Мариуполе", где в 15 поединках забил трижды и отдал одну голевую передачу.
Карьера Владислава Вакулы: главное
- На уровне ДЮФЛ Владислав Вакула выступал за киевское "Динамо", ДЮСШ (Бердичев), УФК (Днепр), ВОДЮСШ (Винница), УФК "Олимпик" (Харьков).
- В сезоне 2016/17 стал футболистом каменской "Стали", где был одним из лидеров молодежного состава и дебютировал за первую команду на уровне Премьер-лиги.
- Летом 2018 года подписал контракт с "Мариуполем", за который провел 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.
- А в 2019 году подписал 5-летний контракт с "Шахтером".