Игрок "Шахтера" Владислав Вакула может пополнить состав "Ференцвароша", который возглавляет Ребров. В нем видят замену для Зубкова, который может покинуть клуб.

О заинтересованности со стороны команды Реброва "Ференцвароша" сообщает Футбол 24.

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Замена Зубкова

21-летний нападающий является одним из главных кандидатов на замену Зубкова. Если не удастся договориться с "Шахтером" о полноценном трансфере, которому принадлежит контракт футболиста, или сам Зубков захочет продолжить карьеру в другой команде.

Также Вакула может сыграть в центре атакующей линии и стать конкурентом Франко Боли.

Благодаря хорошим показателям Зубкова, украинцем заинтересовались несколько клубов Серии А и "Фенербахче". В этом сезоне Александр девять раз огорчал голкиперов соперников и еще шесть раз ассистировал партнерам.

Добавим, что в этом сезоне Владислав Вакула еще не сыграл ни одного официального матча за дончан. Первую половину чемпионата футболист провел в "Мариуполе", где в 15 поединках забил трижды и отдал одну голевую передачу.

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