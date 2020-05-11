Футболист забил феерический гол пяткой в иностранном чемпионате: видео

Южная Корея одна из немногих стран, где стартовал футбольный сезон несмотря на пандемию COVID-19. Хотя матчи и проходят без зрителей, но зрелищности им не занимать.

Футбольный чемпионат в Южной Коре стартовал 9 мая. В центральном матче встречались "Канвон" и "Сеул".

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Хозяева пропустили быстрый гол, но после перерыва отыгрались. А на 85-й минуте еще одну быструю атаку завершил Чжо Чжэ Ван.

Нападающий с разворота пяткой отправил мяч мимо вратаря

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Еще через минуту Ким Сын Де забил третий гол и "Канвон" и установил окончательный счет – 3:1.

"Канвон" в первом туре не использовал ни одного легионера. В заявке клуба всего один иностранец – японец Такахиро Накадзато.

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