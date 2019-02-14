Игрок "Аякса" в матче против "Реала" в Лиге чемпионов установил уникальное достижение

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов. 19-летний игрок оказался самым молодым футболистом, который выводил команду на поле в матче плей-офф с капитанской повязкой.

13 февраля "Аякс" на своем поле принимал мадридский "Реал". Но потерпел досадное поражение. В одном из эпизодов арбитр не засчитал гол "Аяксу" после просмотра видеоповтора. А победный гол "Реал" забил незадолго до конца матча.

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Предыдущий рекорд принадлежал испанцу Сеску Фабрегасу, который в 2009-м вывел на матч плей-офф Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" в 21-летнем возрасте.

Стоит добавить, что летом 2019 года игрок может перейти в испанскую "Барселону". Хотя интерес к игроку проявляют и другие гранды европейского футбола.

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