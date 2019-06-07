Игрок "Александрии" перешел в европейский клуб

Украинский защитник Андрей Цуриков перешел в чешский "Яблонец". Контракт с защитником рассчитан на два года.

Цуриков должен заменить в "Яблонеце" другого украинского защитника Эдуарда Соболя. Последний выступал за чешский клуб на правах аренды (его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру").

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Цуриков стал одним из семи игроков, которые покинули "Александрию" по окончанию сезона. При том, что команда стала бронзовым призером и в следующем сезоне будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

"Яблонец" же занял четвертое место в чемпионате Чехии и выступит в квалификации Лиги Европы. В этом сезоне команда пробилась в групповой турнир, где сыграла с киевским "Динамо". В Чехии команды сыграли вничью 2:2. Зато в Киеве "Яблонец" несколько неожиданно победил.

Андрей Цуриков в этом сезоне сыграл 24 матча за "Александрию". Он забил три гола, а также отдал пять результативных передач.