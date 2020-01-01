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Игрок "Брайтона" забил фантастический гол ударом через себя в матче с "Челси": видео

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Брайтон – Челси результат / АПЛ

В 21 туре АПЛ "Брайтон" на своем поле принимал "Челси". "Аристократы" упустили победу на последних минутах матча – 1: 1.

"Челси" забил уже на десятой минуте. Сезар Аспиликуэта воспользовался паникой в штрафной соперника после подачи со штрафного и протолкнул мяч в ворота Мэтью Райана.

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Иранский полузащитник Алиреза Джаханбахш сравнял счет в матче на 84-й минуте эффектным ударом в падении через себя.

Видео гола Джаханбахша


Интересно, что для иранца – это первый гол в АПЛ. В "Брайтон" он перешел в 2018 г. с АЗ, за который в Эредивизии забил почти 40 голов в течение трех сезонов.

"Брайтон" набирал одно очко и переместился на 13 место. В следующем туре "чайки" отправятся на "Гудисон Парк" к "Эвертону". "Челси" – четвертый. В 21 туре "синие" на своем поле принимать "Бернли".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Челси Футбол
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