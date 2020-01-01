Игрок "Брайтона" забил фантастический гол ударом через себя в матче с "Челси": видео
В 21 туре АПЛ "Брайтон" на своем поле принимал "Челси". "Аристократы" упустили победу на последних минутах матча – 1: 1.
"Челси" забил уже на десятой минуте. Сезар Аспиликуэта воспользовался паникой в штрафной соперника после подачи со штрафного и протолкнул мяч в ворота Мэтью Райана.
Смотрите также: Как звездные украинские футболисты встретили Новый год: яркие фото
Иранский полузащитник Алиреза Джаханбахш сравнял счет в матче на 84-й минуте эффектным ударом в падении через себя.
Видео гола Джаханбахша
Интересно, что для иранца – это первый гол в АПЛ. В "Брайтон" он перешел в 2018 г. с АЗ, за который в Эредивизии забил почти 40 голов в течение трех сезонов.
"Брайтон" набирал одно очко и переместился на 13 место. В следующем туре "чайки" отправятся на "Гудисон Парк" к "Эвертону". "Челси" – четвертый. В 21 туре "синие" на своем поле принимать "Бернли".
Выбор редакции
-
Как звездные украинские футболисты встретили Новый год: яркие фотосегодня , 12:17
-
Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году31 декабря 2019 , 19:00
-
Историческая медаль Пидручного и невероятная Харлан: главные победы 2019 года31 декабря 2019 , 13:00