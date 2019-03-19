Игрок "Челси" слышал "обезьяньи крики" на матче с "Динамо": киевляне прокомментировали инцидент

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Хадсон-Одой
Хадсон-Одой / mnnofa.com

В киевском "Динамо" ответили на заявление лондонского "Челси" о возможных дискриминационных проявлениях во время матча на НСК "Олимпийский".

В "Динамо" подтвердили, что во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям клуба об обращении официальных лиц "Челси" с информацией о том, что футболист Хадсон-Одой слышал "обезьяньи крики" (monkey chants) в свой адрес во втором тайме.

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"Представители ФК "Динамо" сразу обратили внимание на то, что эту информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча. Особенно, учитывая то, что при наличии указанных проявлений, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления. Более того, ФК "Динамо" не имел и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие возгласы имели место", – информирует "Динамо" на своем официальном сайте.

В "Динамо" заявили, что провели расследование по поводу заявленного инцидента.

"Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом "Челси" сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений", – отметили в киевском клубе.

Как известно, "Челси" подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время матча в Киеве против "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Челси Динамо Лига Европы
Источник: 24 Канал
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