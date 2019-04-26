Игрок "Динамо" эмоционально попрощался с болельщиками: фото

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль эмоционально попрощался с болельщиками голландского клуба "Виллем II", где выступал до переезда в Киев.

Соль, который восстанавливается после травмы, посетил матч чемпионата Нидерландов между "Виллем II" и ПСВ.

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Игрок "Динамо" эмоционально попрощался с болельщиками, о чем сообщил в своем Instagram. Также испанец получил подарки от клуба.

Сама же игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ПСВ. За несколько туров до окончания чемпионата Нидерландов "Виллем II" располагается только на 8-й позиции.

Фран Соль лишь зимой перешел в киевское "Динамо". За это время игрок сыграл в четырех матчах. Он забил победный гол в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в ворота греческого "Олимпиакоса". Также на его счету гол в ворота луганской "Зари".

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