Игрок "Динамо" неожиданно поблагодарил Хацкевича за доверие

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена прокомментировал увольнение Александра Хацкевича с поста главного тренера и оценил работу под руководством Алексея Михайличенко.

Хавбек благодарен наставнику за возможность проявить себя в команде. Слова Карлоса цитирует Xsport.

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Я очень благодарен Хацкевичу, он поверил в меня. Возможно, ему не повезло с нами, мы не попали в Лигу чемпионов, а это было главным условием для него. Но я желаю ему всего наилучшего, потому что он хороший тренер, хороший человек,

– сказал Де Пена.

Также футболист поделился мыслями о работе нового тренера "Динамо" Алексея Михайличенко:

С Михайличенко мы только начинаем, он очень серьезный, требует, чтобы мы играли агрессивно, пока результаты неутешительные, но это только начало.

Де Пена присоединился к "Динамо" в апреле. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел 10 матчей за киевлян, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

"Динамо" идет на 5 месте в турнирной таблице УПЛ. В среду, 25 сентября, киевляне проведут перенесенный матч 4 тура против "Мариуполя".