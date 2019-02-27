Игрок "Динамо" рассказал о проблемах звездного Соля в команде

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Фран Соль
Фран Соль / uefa.com

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об адаптации звездного новичка киевлян испанца Франа Соля.

Миколенко сказал, что у Соля есть некоторые проблемы в новой команде.

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Он открытый парень. Пытается влиться скорее в коллектив. Есть еще проблемы с общением, но некоторые слова уже знает. Думаю, Фран хорошо адаптируется и поможет нашей команде,
– цитирует Виталия "Команда 1".

Фран Соль стал одним из самых дорогих приобретений "Динамо" за последние годы. Он обошелся киевлянам в 3,5 млн евро и получает самую высокую зарплату в новой команде – около 1 млн евро. Меньше зарплаты Сергея Сидорова и Дениса Гармаша, которые до этого были самыми высокооплачиваемыми игроками столичного клуба.

Испанец, пополнив ряды киевлян зимой, уже успел забить два гола. Дебютный мяч нападающий провел в Лиге Европы, помог "Динамо" победить "Олимпиакос". Еще один мяч на счету Соля в чемпионате Украины.

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Теги: Спорт Динамо Футбол
Источник: 24 Канал
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