Игрок "Динамо" забил очередной гол в чемпионате Бразилии: видео

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Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес / Фото из открытых источников

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за "Сантос", отметился очередным голом за бразильскую команду. Парагваец забил в матче 1/2 финала чемпионата Паулисты против "Коринтианса" (1:2).

Гонсалес вышел в стартовом составе и забил на 8 минуте, сделав счет 1:1.

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Однако еще в первом тайме "Коринтианс" вышел вперед и держал преимущество. Дерлис провел на поле все 90 минут.

Интересно, что в нынешнем сезоне, играя полгода за "Сантос", Гонсалес забил уже 7 голов в 14 матчах. Чтобы забить такое же количество мячей в матчах чемпионата Украины, парагвайцу понадобилось в "Динамо" три года.

На прошлой неделе Дерлис отметился голом в матче за сборную Парагвая против Мексики (2:4).

Арендное соглашение 25-летнего Гонсалеса с "Сантосом" рассчитано до лета 2020 года, а руководство бразильцев довольно игрой парагвайца и намерено выкупить его.

Смотрите видео гола Гонсалес за "Сантос"

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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