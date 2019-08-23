Игрок "Днепр-1" получил суровое наказание за агрессивное поведение на поле: видео

Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ игрок "Днепра-1" Сергей Кравченко пропустит два ближайших матча своей команды.

Футболист был удален с поля в матче 4-го тура "Ворскла" – "Днепр-1", который проходил 17 августа в Полтаве. Однако Сергей Кравченко был не согласен с таким решением, и уже за пределами поля начал проявлять свою агрессию. Досталось скамье запасных, по которой ударил игрок.

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Видео удаления и агрессивного поведения Сергея Кравченко

Кроме дисквалификации на два матча, еще две игры отстранение будет действовать условно до конца сезона УПЛ-2019/2020.