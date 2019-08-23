Игрок "Днепр-1" получил суровое наказание за агрессивное поведение на поле: видео
Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ игрок "Днепра-1" Сергей Кравченко пропустит два ближайших матча своей команды.
Футболист был удален с поля в матче 4-го тура "Ворскла" – "Днепр-1", который проходил 17 августа в Полтаве. Однако Сергей Кравченко был не согласен с таким решением, и уже за пределами поля начал проявлять свою агрессию. Досталось скамье запасных, по которой ударил игрок.
А вот и еще один забияка: Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку
Видео удаления и агрессивного поведения Сергея Кравченко
Кроме дисквалификации на два матча, еще две игры отстранение будет действовать условно до конца сезона УПЛ-2019/2020.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии