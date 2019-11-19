Игрок юношеской команды "Аякса" в 14 лет шокировал сеть своими габаритами – впечатляющее фото

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Дэвид Исмон / Фото из открытых источников

В соцсетях и на спортивных сайтах активно обсуждают 14-летнего футболиста "Аякса", который выделяется на фоне сверстников своими гигантскими габаритами.

Защитник "Аякса" U-15 Дэвид Исмон имеет очевидное физическое превосходство над своими сверстниками.

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Игроку уже успели приписать 190 сантиметров роста, однако в сравнении с партнерами по команде он выглядит не таким и высоким. "Аякс" официальные антропометрические данные футболиста из юношеской команды не называет.

К слову, 14-летний гренадер демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне – к уверенной игре в защите он добавил два гола и одну результативную передачу в 10 матчах.

Некоторые футбольные болельщики предполагают, что Исмону самом деле не 14 лет, а больше: якобы ему могли подделать данные. Другие склоняются к уникальности футболиста "Аякса" и напоминают, что в таком же возрасте внушительными габаритами выделялся и Ромелу Лукаку: ныне 26-летний нападающий "Интера" и сборной Бельгии.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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