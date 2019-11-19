Игрок юношеской команды "Аякса" в 14 лет шокировал сеть своими габаритами – впечатляющее фото

В соцсетях и на спортивных сайтах активно обсуждают 14-летнего футболиста "Аякса", который выделяется на фоне сверстников своими гигантскими габаритами.

Защитник "Аякса" U-15 Дэвид Исмон имеет очевидное физическое превосходство над своими сверстниками.

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Игроку уже успели приписать 190 сантиметров роста, однако в сравнении с партнерами по команде он выглядит не таким и высоким. "Аякс" официальные антропометрические данные футболиста из юношеской команды не называет.

David Easmon tiene 14 años y juega en el Sub 15 del Ajax. Acá, enfrentando al Sparta de Rotterdam. #FútbolHolandés pic.twitter.com/68XRtZRBjN — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 18 ноября 2019 г.

Deze foto die hij op Insta heeft geplaatst doet zijn lengte meer eer aan. Hij is lang maar niet een of andere reus van 1.90 wat al voorbij is gekomen. pic.twitter.com/4zyub1tK8k — El Flaco (@RoyWolterx) 18 ноября 2019 г.

К слову, 14-летний гренадер демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне – к уверенной игре в защите он добавил два гола и одну результативную передачу в 10 матчах.

Некоторые футбольные болельщики предполагают, что Исмону самом деле не 14 лет, а больше: якобы ему могли подделать данные. Другие склоняются к уникальности футболиста "Аякса" и напоминают, что в таком же возрасте внушительными габаритами выделялся и Ромелу Лукаку: ныне 26-летний нападающий "Интера" и сборной Бельгии.