Игрок юношеской команды "Аякса" в 14 лет шокировал сеть своими габаритами – впечатляющее фото
В соцсетях и на спортивных сайтах активно обсуждают 14-летнего футболиста "Аякса", который выделяется на фоне сверстников своими гигантскими габаритами.
Защитник "Аякса" U-15 Дэвид Исмон имеет очевидное физическое превосходство над своими сверстниками.
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Игроку уже успели приписать 190 сантиметров роста, однако в сравнении с партнерами по команде он выглядит не таким и высоким. "Аякс" официальные антропометрические данные футболиста из юношеской команды не называет.
К слову, 14-летний гренадер демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне – к уверенной игре в защите он добавил два гола и одну результативную передачу в 10 матчах.
Некоторые футбольные болельщики предполагают, что Исмону самом деле не 14 лет, а больше: якобы ему могли подделать данные. Другие склоняются к уникальности футболиста "Аякса" и напоминают, что в таком же возрасте внушительными габаритами выделялся и Ромелу Лукаку: ныне 26-летний нападающий "Интера" и сборной Бельгии.