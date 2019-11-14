Игрок "Карпат" обвинил федерацию футбола в ошибке, из-за которой не сыграет за сборную

33 Читати новину українською
Кирил Кириленко
Кирил Кириленко / ФК "Карпаты"

У нападающего львовских "Карпат" Кирилла Кириленко накануне возникли трудности с получением визы и он не поможет своей молодежной сборной Беларуси в матче квалификации к чемпионату Европы против Гибралтара.

Кириленко стабильно вызывается в "молодежку", однако на этот раз футболист не поможет своей команде. Все дело в проблемах с документами, которые возникли перед самой поездкой в ​​Беларусь.

К слову: Сможет ли Украина продолжить сухую серию с Эстонией: анонс товарищеского матча в Запорожье

Сам Кириленко находится во Львове и готовится с "Карпатами" к следующему матчу против "Олимпика". Футболист называет всю историю "огромным абсурдом".

Как по мне, произошла ошибка исключительно административного корпуса белорусской федерации. Раньше я приезжал на поединки с Кипром и Норвегией, и тогда мы с администраторами ездили в посольство – там я сдавал документы для получения визы в Гибралтар. После возвращения во Львов мне пишет человек из Беларуси и передать свой паспорт, мол спутали анкеты и неправильно их заполнили. Я не мог этого сделать, ведь мой паспорт был необходим мне в Украине. А теперь я узнал эту новость из прессы и захотел выяснить, в чем дело,
– цитирует нападающего официальный сайт "Карпат".

В нынешнем сезоне Кириленко сыграл 2 матча за "Карпаты" в УПЛ, но голов не забивал.

blog_ava
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня
10002
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Беларуси ФК Карпаты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У лидера сборной Украины Малиновского родилась дочь: опубликованы милые фото
сегодня 10:30 У лидера сборной Украины Малиновского родилась дочь: опубликованы милые фото
Вісент Луїс 40
Почему украинские спортсмены остаются без необходимого обеспечения от государства
13 ноября 14:20 Почему украинские спортсмены остаются без необходимого обеспечения от государства
Станіслав Безушко 43
Квалификация Евро-2020: календарь матчей и Турнирная таблица
13 ноября 12:30 Квалификация Евро-2020: календарь матчей и Турнирная таблица
Юрій Семенюк 256
Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении карьеры
13 ноября 12:11 Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении карьеры
Вісент Луїс 76
Фанаты "Альбасете" признали украинца Романа Зозулю лучшим игроком команды в октябре
13 ноября 09:21 Фанаты "Альбасете" признали украинца Романа Зозулю лучшим игроком команды в октябре
Юрій Семенюк 94
Новости
Больше новостей
Залиште відгук