Игрок "Карпат" обвинил федерацию футбола в ошибке, из-за которой не сыграет за сборную

У нападающего львовских "Карпат" Кирилла Кириленко накануне возникли трудности с получением визы и он не поможет своей молодежной сборной Беларуси в матче квалификации к чемпионату Европы против Гибралтара.

Кириленко стабильно вызывается в "молодежку", однако на этот раз футболист не поможет своей команде. Все дело в проблемах с документами, которые возникли перед самой поездкой в ​​Беларусь.

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Сам Кириленко находится во Львове и готовится с "Карпатами" к следующему матчу против "Олимпика". Футболист называет всю историю "огромным абсурдом".

Как по мне, произошла ошибка исключительно административного корпуса белорусской федерации. Раньше я приезжал на поединки с Кипром и Норвегией, и тогда мы с администраторами ездили в посольство – там я сдавал документы для получения визы в Гибралтар. После возвращения во Львов мне пишет человек из Беларуси и передать свой паспорт, мол спутали анкеты и неправильно их заполнили. Я не мог этого сделать, ведь мой паспорт был необходим мне в Украине. А теперь я узнал эту новость из прессы и захотел выяснить, в чем дело,

– цитирует нападающего официальный сайт "Карпат".

В нынешнем сезоне Кириленко сыграл 2 матча за "Карпаты" в УПЛ, но голов не забивал.